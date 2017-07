जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी, महिला की मौत

कश्मीर के अनंतनाग जिले के डैलगाम इलाके में शनिवार सुबह आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। एनकाउंटर की चपेट में आने से एक महिला की मौत भी हो गई।

J&K:Search operations by security forces in Dailgam village in Anantnag district. Two militants believed to be hiding (deferred visuals) pic.twitter.com/TnPFHPMMtf