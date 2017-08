जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में एनकाउंटर जारी, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को घेरा

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को घेरा है।

J&K:Encounter begins between security forces&terrorists in Pulwama's Samboora,2 terrorists suspected to be present; More details are awaited pic.twitter.com/rMniUdBIMJ