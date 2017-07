कश्मीर: पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, दो आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा के तबाह इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस एनकाउंटर में सेना के जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया है।

J&K Pulwama encounter #UPDATE: Two terrorists killed in an encounter with security forces in Tahab area, operation continues.