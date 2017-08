राज्यसभा चुनावः दिग्विजय की वाघेला से अपील, 'आप राजपूत हैं, अहमद भाई की जीत सुनिश्चित करिए'

गुजरात राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने शंकरसिंह वाघेला से अहमद पटेल को वोट देने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने पार्टी और भाईचारे की लाइन से आगे जाकर जाति (राजपूत) की लाइन पर भी अपील की। हालांकि, वोट डालने के बाद शंकरसिंह वाघेला ने साफ कर दिया कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है।

बता दें कि आज मंगलवार सुबह दिग्विजय सिंह ने लगातार तीन ट्वीट किए।

Don't forget what Congress has done for you. You are a Rajput. Please ensure Ahmed Bhai's victory. He has been our friend and supporter.



एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, ‘यह मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। आप एक राजपूत हैं। कृपया अहमद भाई की जीत सुनिश्चित करिए। वह हमारे दोस्त हैं।’

Whatever your issues in Congress we shall resolve within. Don't ditch and support your old Chela who is taking the whole Country for a ride.