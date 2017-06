PAK को दो टूक: घुसपैठ-फायरिंग बंद नहीं हुई तो मिलता रहेगा करारा जवाब- सेना

भारतीय सेना ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि वह शांति चाहती है लेकिन अगर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और फायरिंग बंद नहीं हुई तो उनको करारा जवाब मिलता रहेगा।

भारतीय सेना के डीजीएमओ ने आज पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ से मुलाकात की, जिसमें नियंत्रण रेखा की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इसमें भारतीय सेना के डीजीएमओ ने पाक सेना की ओर से होने वाले उकसावे को भी चर्चा में उठाया।

इस बैठक में भारतीय सेना के डीजीएमओ ने शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, अगर पाकिस्तानी सेना सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और गोलीबारी पर रोक नहीं लगाती है तो भारतीय सेना भी उचित कार्रवाई करेगी।

DGMO Indian Army also conveyed that if Pak Army continues to abet infiltrators & cause trance LoC firing, Indian Army will take apt actions