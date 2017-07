DGCA की सलह: एयरलाइंस में रखें जाएं हिंदी अखबार और मैगजीन

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि फ्लाइट्स में हिंदी अखबार व मैगजीन रखी जाएं।

डीजीसीए ने अपने नोटिस में कहा है कि यात्रियों के लिए एयरलाइंस को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अखबार व मैगजीन उपलब्ध करानी होगी।

एयरलाइंस को लिखे अपने पत्र में डीजीसीए के संयुक्त निदेशक जनरल ललित गुप्ता ने कहा है कि यात्रियों को हिंदी अखबार न उपलब्ध कराना भारत सरकार की भाषा की नीतियों के खिलाफ है।

इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि डीजीसीए अब चाहता है कि भारतीय उड़ानों में (शाकाहारी भोजन के साथ) हिंदी प्रकाशनों को भी रखा जाए।

DGCA now wants Hindi publications served on Indian flights (together with vegetarian meals?)! https://t.co/gpkZVKFcOu