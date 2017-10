फ्लाइट डायवर्ट: धमकी भरे खत में लिखा था- 'इसे दिल्ली की बजाय PoK ले चलो'

जेट एयरवेज के मुंबई से दिल्ली जा रहे विमान को सोवार को रूट बदलकर सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते अहमदाबाद हवाईअडडे की ओर मोड़ दिया गया। इस विमान में 115 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे।

विमान संख्या 9डब्लयू339 ने मुंबई से देर रात दो बजकर 55 मिनट पर उड़ान भरी थी। उसे आपात स्थिति में सोमवार तड़के तीन बजकर 45 मिनट पर अहमदाबाद हवाईअडडे पर उतार दिया गया।

विमान के एक यात्री ने बताया कि सुरक्षा संबधी कारणों के चलते मार्ग बदला गया। सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया और उनकी जांच की गई।

Hijack threat letter found in bathroom of Jet Airways 9W339 Mumbai-Delhi flight that was diverted to Ahmedabad earlier today pic.twitter.com/cr8KlKjvIP