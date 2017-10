ऐलानः पूर्व कांग्रेस नेता नारायण राणे 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' नाम से बनाएंगे नई पार्टी

कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष होगा। आज मुंबई में उन्होंने इस बात की घोषणा की। इससे पहले नारायण राणे की भाजपा में शामिल होने की खबर मीडिया में आई थी।

I have decided to form a new party, it will be called Maharashtra Swabhimaan Paksh: Narayan Rane, former senior congress leader pic.twitter.com/GP1VwqfTwp