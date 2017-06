लालू को झटका: JDU ने कहा, राजनीतिक फैसले मिनट और सेकेंड में नहीं बदले जाते

एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के खिलाफ विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश के फैसले पर आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन लालू के इस बयान के कुछ ही घंटे पर जेडीयू ने अपनी स्थिति साफ कर दी है।

जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने लालू के बयान पर कहा है कि रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला कई बातों पर विचार करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फैसले मिनट और सेकेंड में नहीं बदले जाते हैं। इससे पहले लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने की ऐतिहासिक भूल न करें।

Decided to support #RamNathKovind after taking everything into consideration.Political decisions arent changed in mins&seconds: KC Tyagi,JDU pic.twitter.com/lZPcKpwkZm