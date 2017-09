राजस्थानः जयपुर में पुलिस के डंडे के बाद तनाव, 1 की मौत, 4 थानों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद

राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में पुलिसकर्मी के द्वारा एक युवक को डंडे से मारने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में एक की मौत हो गई। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने जयपुर के चार थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। रामगंज, गलता गेट, बड़ी चौपड़, मानक चौक और सुभाष चौक पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।

1 policeman lost his life, 10 injured in a clash with locals after a policeman allegedly hit a woman in Jaipur's Ramganj.Curfew imposed pic.twitter.com/4kRvOO29RF

दरअसल, पुलिसकर्मी के द्वारा युवक के साथ मारपीट से नाराज लोग बड़ी संख्या में रामगंज थाने पर इकट्ठा हो गए। थाने के बाहर आक्रोशितों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के दौरान ही भीड़ में से कुछ ने थाने पर पथराव किया और ट्रांसफॉर्मर में आग लगा दी। भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी चार गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही एक दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।

#LatestVisuals from Jaipur after violent clash between locals and police yesterday, curfew has been imposed pic.twitter.com/tC7p0g4373