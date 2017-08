गोरखपुर ट्रेजडीः कांग्रेस नेताओं ने किया बीआरडी अस्पताल का दौरा, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा

बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 6 दिनों में 63 बच्चों की मौत के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा और मरीजों व परिजनों का हालचाल जाना। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए इसमें सरकार की लापरवही बताया है और स्वास्थ मंत्री से इस्तीफा मांगा है।

Both Health Min&Min of Technical&Medical Education must resign. UP CM can't step back from duty. Must apologize to state: GN Azad #Gorakhpur pic.twitter.com/Eaprou2F8J

चार कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जिसमें गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, संजय सिंह और प्रमोद तिवारी शामिल हैं गोरखपुर पहुंचे। कांग्रेस ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। ये राज्य सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस घटना में मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जांच के लिए सांसदों की टीम बने और फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निसाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में घोर लापरवाही हुई। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का बकाया 70 लाख रुपया नहीं दिया गया जिसकी वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई और इतनी जानें गईं। आजाद ने कहा कि इस मामले में सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही उन्होंन दोनों स्वास्थ्य मंत्री और तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते।

UP: Congress delegation at BRD Medical College in #Gorakhpur; what happened was due to lapse on the government's part says Cong's RPN Singh pic.twitter.com/NC3ltaIG31