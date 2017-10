पलटवारः गुजरात सीएम रुपाणी के आरोपों पर अहमद पटेल का जवाब, जानें पूरा विवाद

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के आरोपों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद अमहद पटेल ने खारिज कर दिया है। अहमद पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति न करें। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भी अहमद पटेल का समर्थन करते हुए इन आरोपों को साजिश करार दिया है।

दरअसल कुछ दिन पहले सूरत से दो कथित आतंकी पकड़े गए। जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शुक्रवार 27 अक्टूबर की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इसमें से एक कथित आतंकी उस अस्पताल में काम करता था, जिससे अहमद पटेल जुड़े रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मांग की है कि वो अहमद पटेल से इस्तीफा लें। वहीं अहमद पटेल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को खारिज कर दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए ट्वीट किया है।

The allegations put forward by BJP are completely baseless. (2/3)

We request that matters of national security not be politicised keeping elections in mind (3/3)