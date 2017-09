अमरनाथ हमले का मास्टर माइंड लश्कर कमांडर अबु इस्माइल मारा गया

पाकिस्तानी आतंकी लश्कर कमांडर अबु इस्माइल मारा गया है। अबु इस्माइल अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में इस्माइल मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान अबु इस्माइल के अलावा एक अन्य आतंकी भी मारा गया है। बता दें कि 10 जुलाई की रात को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने करीब 8 बजकर 20 मिनट पर हमला किया था। इस हमले में सात लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड अबु इस्माइल था।

10 लाख का इनामी था आतंकी इस्माइल

अबु इस्माइल लश्कर का वह आतंकी था जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों को इस्माइल ने ही निशाना बनाया था। 24 साल का इस्माइल पाकिस्तान का नागरिक था और दो साल पहले दक्षिण कश्मीर में घुसपैठिए के तौर पर दाखिल हुआ था। पिछले दो सालों में दुजाना छह बार सुरक्षाबलों से बच चुका था।

हिजबुल के कई नेताओं के करीब रहा है इस्माइल

अबु इस्माइल कश्मीर में अति सक्रिय हिजबुल मुजाहिद्दीन के कई नेताओं के काफी करीब रहा था। साउथ कश्मीर में जब उसने लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती का प्रोग्राम शुरू किया था तो उसी समय वह हिजबुल के नेताओं के करीब हुआ था। अप्रैल में पंपोर में एक गांव के सरपंच की हत्या हो गई थी माना जा रहा है कि दुजाना इस हत्या में शामिल था। हाल के कुछ माह में दुजाना ने घाटी में कई बैंक डकैतियो को भी अंजाम दिया था।

लश्कर ने दी थी बड़ी जिम्मेदारी

सुरक्षाबल के अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि दुजाना और इस्माइल के बीच कौन ज्यादा बेहतर है, इसे लेकर दोनों में ही ठनी रहती थी। इस्माइल पिछले सात सालों से लश्कर का हिस्सा रहा और वह लश्कर के उस कैंप में भी था जहां पर 200 आतंकियों को भारत में हमलों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। इंटेलीजेंस ब्यूरो की मानें तो इस्माइल को घाटी में आतंकी हमलों के लिए ऑपरेटिव्स को इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा गया था।

