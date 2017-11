स्मॉग इफेक्टः दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, सुप्रीम कोर्ट में आज ही होगी सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए़ एम़ खानलिवकर और न्यायमूर्ति डी़ वाई़ चन्द्रचूड़ की पीठ ने वकील आऱ के़ कपूर की ओर से दी गयी अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया। कपूर ने अपने आवेदन में कहा है कि सड़कों पर उड़ रही धूल, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाये जाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरे की हद तक बढ़ गया है।

Air pollution matter: The CJI bench decided to hear the matter at the end of the board today

पीठ ने कहा, हम प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसने कहा कि वह पहले से सूचीबद्ध मुकदमों के बाद इस मामले पर आज ही सुनवायी करेगी। ताजा याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्र और संबंधित राज्यों और सड़कों की धूल तथा पराली जलाने पर नियंत्रण करने का निर्देश दे। अर्जी में कारों के लिए सम-विषम योजना को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की गयी है।

Air pollution matter: Supreme Court lawyer RK Kapoor mentions the matter before CJI bench seeking its direction to control pollution — ANI (@ANI) November 13, 2017

आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब के किसानों के पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में स्मॉग की समस्या गंभीर होती जा रही है। पराली जलाए जाने के मामले का समाधान निकालने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल दिए जाने की मांग की थी।