चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: पीड़िता की फेक फोटो शेयर होने के बाद बीजेपी नेता शायना एनसी ने कहा- अकाउंट हैक हुआ

चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी के ट्विटर अकाउंट से शेयर हुई पीड़िता की तस्वीर के बाद उन्होंने सफाई दी है। शायना ने दावा किया है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था।

शायना एनसी के ट्विटर अकाउंट से शेयर हुई तस्वीर में वर्णिका दो लड़कों के साथ दिख रही थीं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ कि तथाकथित पीड़िता बेटी विकास बराला के साथ। सुभाष बराला के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली की जसलीन कौर और रोहतक बहनों की तरह ही ये भी कहानी सच है।

हालांकि, कुछ देर बाद ट्वीट कर शायना एनसी ने सफाई दी। उन्होंने लिखा, 'मेरे अकाउंट को किसी शरारती तत्वों ने हैक कर लिया था। अब मैं वापस अपने अकाउंट को लॉग इन कर पा रही हूं।' उन्होंने आगे लिखा कि कृपया पिछले घंटे में अकाउंट से ट्वीट हुए पोस्ट को इग्नोर करें।

Just gt access back to my account; some mischievous folks had hacked the account.

Please ignore any activity on my account of past few hours