दुखदः नहीं रहे प्रधानमंत्री मोदी के गुरू स्वामी आत्मास्थानंद जी महाराज

रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष आत्मास्थानंद जी महाराज का आज यहां लंबी बीमारी के बाद एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। आत्मास्थानंद जी का फरवरी 2015 से ही आयु संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ ने एक बयान में कहा कि बेहतर इलाज के बाद भी उनकी स्थिति पिछले कुछ सालों में गिरती गयी तथा उनका रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल में शाम में साढे पांच बजे निधन हो गया।



बयान में कहा गया है कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा तथा बेलूर मठ का द्वार आज रात तथा कल उनके अंतिम संस्कार तक खुला रहेगा। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए इसे व्यक्तिगत नुकसान बताया।

The demise of Swami Atmasthananda ji is a personal loss for me. I lived with him during a very important period of my life. pic.twitter.com/eY3TKU41Xf