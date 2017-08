वेंकैया की जीत: दिल्ली से नेल्लौर तक जश्न का माहौल, PM मोदी सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों ने दी बधाई

वैंकया नायडू के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही उनके गांव नेल्लूर से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल रहा। लोगों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पटाखे फाेड़कर खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने जमकर पटाखे फाेड़े। दिल्ली में भी जश्न मनाया गया। हैदरादाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे छोड़े। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में वेंकैया ने दो तिहाई से अधिक वोट प्राप्त करते हुए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित किया। वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट प्राप्त हुए, चुनाव अधिकारी शमशेर के शरीफ ने इसकी जानकारी दी ।



नायडू ने BJP और PM मोदी के प्रति जताई कृतज्ञता

उन्होंने कहा कि मैं कृतार्थ हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सभी पार्टी नेताओं का समर्थन देने के लिए आभारी हूं। मैं उपराष्ट्रपति संस्था का उपयोग राष्ट्रपति के हाथ मजबूत बनाने के लिए करूंगा और उपरी सदन की मयार्दा को कायम रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के रूप में पूरी लगन और समर्पण के भाव से राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र निमार्ण के लक्ष्य के प्रति समपर्ति रहेंगे।

Congratulations to @MVenkaiahNaidu Garu on being elected India’s Vice President. My best wishes for a fruitful & motivating tenure. — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2017

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी बधाई

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एम वेंकैया नायडू को उपपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उच्च सदन के कुशल संचालन में कांग्रेस पार्टी की ओर से सहयोग देने की पेशकश की। सोनिया ने नायडू को बधाई देते हुए कहा, 'भारत में उपराष्ट्रपति का पद उच्च सदन को निष्पक्ष ढंग से चलाने में निष्पक्ष भूमिका निभाने के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। उच्च सदन बुद्धिमत्ता से भरा सदन होता है और सरकार को समझदारी भरी सलाह देता है।'

Congress President Smt Sonia Gandhi congratulates @MVenkaiahNaidu on his election as Vice-President — Congress (@INCIndia) August 5, 2017

दोनों सदनों के 785 सांसदों में से 14 सांसद वोट नहीं डाल पाए

उपराष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में 11 वोट अवैध पाए गए। दोनों सदनों के 785 सांसदों में से 14 सांसद वोट नहीं डाल पाए। नवनिवार्चित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चुनवा जीतने के बाद कहा, 'किसान पृष्ठभूमि से आने के मद्देनजर मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं यहां पहुंच सकूंगा। भारतीय राजनीति में कृषि को उपयुक्त आवाज नहीं मिल पायी है।' उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान की समाप्ति पर आज शाम 98.21 प्रतिशत सांसदों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या (निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मिलाकर) 790 है। न्यायिक आदेश के बाद भाजपा के एक लोकसभा सदस्य के मतदान पर रोक लगाई गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य मतदान करते हैं।

सबसे पहले PM मोदी ने डाला वोट

शुरूआती मतदान करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एम वेंकैया नायडू तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शामिल थे। आदित्यनाथ फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री सुबह दस बजे मतदान कक्ष खुलने से पहले ही पंक्ति में आकर खड़े हो गए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र सिंह हुडडा और सुष्मिता देव ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया।



Congratulate V.Naidu Ji, our next VP; wish him well. In tradition of democracy, GK Gandhi Ji fought with dignity for certain ideals: WB CM pic.twitter.com/2BgFUKHFI1 — ANI (@ANI_news) August 5, 2017