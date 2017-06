ना'पाक' हरकतः कृष्णा घाटी में भारतीय चौकियों पर फायरिंग, 2 दिनों में छठी बार तोड़ा सीजफायर

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तीन ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए आज सुबह एलओसी पर मौजूद भारतीय चौकियों पर गोलियां बरसाईं। पिछले दो दिनो या 36 घंटे में पाकिस्तान ने छठी बार सीजफायर का उल्लंघन किया है।

पाकिस्तानी रेंजरों ने आज सुबह 6.20 बजे जम्मू-कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

न्यजू एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने छोटे और ऑटोमैटिक हथियारों के अलावा भारी मोर्टार से भी हमला किया।

#FLASH Ceasefire violation by Pakistan along the Line of Control in J&K's Krishna Ghati sector, from 6:20 am today. Indian army retaliating. pic.twitter.com/fYjoKpPfQG