मर्डर केस में सुनवाई: अब राम रहीम के राज खोलेगा ड्राइवर खट्टा सिंह

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दो हत्याओं के मामले में सुनवाई के दौरान पंचकुला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश किया गया। बता दें कि राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रणजीत सिंह की हत्या करने का आरोप है।

पढ़ें कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ...

01: 05 PM: मुझे डर था कि वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। हमे धमकियां दी गई थीं : खट्टा सिंह

12: 15PM : पंचकूला में बड़ी संख्‍या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस बल तैनात किया गया है।

12 :05PM : राम रहीम के डर से पहले गवाही से पटल गया था: खट्टा सिंह।

12:05PM : 22 सितंबर को कोर्ट तय करेगा कि खट्टा सिंह की गवाही लेनी है या नहीं।

11:55 AM : खट्टा सिंह के वकील ने बताया, पहले राम रहीम के डर से उन्होंने 12 में से 7 स्टेटमेंट बदल दिए थे। लेकिन अब वो गवाही के लिए तैयार हैं।

11: 30 AM: राम रहीम के खिलाफ गवाही देंगे खट्टा सिंह। 2012 में गवाही से पलट गए थे। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर हैं खट्टा सिंह।

11:00 AM: राम रहीम के खिलाफ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुवाई शुरू।

पहले चर्चा थी कि सीबीआई की अदालत एक बार फिर जेल में लगाई जा सकती है। लेकिन मामले में सुरक्षा कारणों के चलते जेल प्रशासन ने गुरमीत के लिए जेल में ही अस्थाई अदालत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की है।

20 साल की सजा काट रहा है रम रहीम

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम तो साल 2002 में दो साध्वियों से रेप के आरोप सीबीआई की अदालत ने दोषी करार दिया है और 10-10 साल की सजा सुनाई है।

साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला

राम रहीम पर करीब 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का केस भी सीबीआई में चल रहा है। इसमें डेरा सच्चा सौदा के पूर्व अनुयायी हंसराज चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरामुखी के आदेश पर उसे और 400 अन्य साधुओं को जबरन नपुंसक बना दिया था। इस पर डेरामुखी के खिलाफ अंगभंग का केस दर्ज किया गया था।

