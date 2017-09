कैबिनेट का फैसला: पुलिस को मॉर्डन बनाने के लिए खर्च होंगे 25 हजार 60 करोड़ रुपए

बुधवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग में पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लेकर अहम फैसले लिए गए। राजनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट ने पुलिस मॉर्डनाइजेशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम पर 25,060 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।



राजनाथ ने कहा कि कैबिनेट ने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 'अंब्रेला स्कीम' को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत 2017-18, 2018-19 2019-20 इन तीन सालों के लिए 25 हजार 60 रुपए कर्ज करने प्रोविजन किया गया है। जिसमें लगभग 80% केंद्र सरकार का शेयर है और राज्यों का शेयर 6 हजार 400 चौबीस करोड़ होगा।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हथियारों की खरीद, हेलिकॉप्टरों का भाड़े का खर्चा वहन किया जाएगा। नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

An umbrella scheme for Police modernisation approved by CCS with an investment of Rs 25,060 Cr for 2017-18, 18-19, 19-20: HM Rajnath Singh pic.twitter.com/TjiJ2XzlSq