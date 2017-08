LIVE: मुंबई में तीन मंजिला इमारत ढही, 7 लोगों की मौत, अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं कई लोग

दक्षिणी मुंबई के डोंगरी इलाके में एक तीन मंजिला इमारत ढह गई है। ये इमारत जेजे फ्लाइओवर के पास थी। घटना सुबह 8 बजकर 40 मिनट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 10-11 परिवार रहते थे। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 15 घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। करीब 40 लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

इलाके के डीसीपी मनोज शर्मा के मुताबिक तीन लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है बाकी को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एंबुलेस, पुलिस और एनडीआरफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी हैं।

मुंबई की बारिश: ट्रेन में 12 घंटे तक फंसी रहीं प्रेग्नेंट पत्रकार

बता दें कि मुंबई में पिछले तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जन जीवन पूरी तरह ठप हो गया है। मुंबई में हाई टाइड की भी संभावना जताई गई है। रिकॉर्डतोड़ बारिश होने की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए है।

Mumbai: A building collapsed near JJ Junction in Pakmodia street. Many people feared trapped. More details awaited. pic.twitter.com/4Ohj7rmrAq — ANI (@ANI) August 31, 2017

#Visuals Mumbai: 3-storey building collapsed near JJ Junction in Pakmodia street of Bhindi Bazar. 3 people rescued from debris. pic.twitter.com/uenKz74dEt — ANI (@ANI) August 31, 2017

3 people rescued from debris, looking for other survivors. Number of trapped people not confirmed: DCP Zone 1 Dr Manoj Sharma #Mumbai — ANI (@ANI) August 31, 2017