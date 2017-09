पाक की करतूत: पंजाब के रास्ते घुसपैठ की कोशिश, BSF ने दो आतंकी मार गिराए

बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अमृतसर के अजनाला सेक्टर में दो घुसपैठियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते उन्हें मार गिराया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक दोनों घुसपैठिए पाकिस्तान के थे जो अंतर्राषट्रीय सीमा से भारत में दाखिल होने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही बीएसएक के जवानों ने उन्हें मार गिराया। अब तक मिली खबर के मुताबिक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि घुसपैठियों का प्लान क्या था।

