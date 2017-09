सीजफायर का उल्लंघन: पाक की फायरिंग में यूपी के बलिया का BSF जवान शहीद, इस साल 48 जवानों की हो चुकी है मौत

पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू-कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है।

BSF jawan killed in firing by Pakistan in Arnia area of J&K's RS Pura, identified as Ct Brijendra Bahadur Singh. One civilian also injured.