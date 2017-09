बोफोर्स तोप सौदा मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी। इस केस को रिओपन करने की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी।

The matter would be heard in the week commencing 30th October: Ajay Aggarwal,petitioner on Bofors case pic.twitter.com/PZEXVJbyKK