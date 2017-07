अमरनाथ आतंकी हमला: सेना प्रमुख बिपिन रावत श्रीनगर पहुंचे

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए सात अमरनाथ यात्रियों के शवों को घायल लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ वायुसेना के विमान में आज गुजरात के सूरत हवाईअड्डे पर लाया गया। सेना प्रमुख बिपिन रावत भी हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा, मैं अमरनाथ यात्रियों की मौत से दुखी हूं और इसकी निंदा करने वाले कश्मीर के लोगों को सलाम करना चाहता हूं।

आतंकवादी हमले की खबर मिलने के बाद कल रात गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया था। मारे गए ज्यादातर लोग गुजरात के ही हैं।

मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश ऐसी विचारधारा के आगे कभी नहीं झुकेगा।

Mortal remains of #AmarnathYatra pilgrims who lost their lives, brought to Surat, Gujarat. Injured persons have also been brought pic.twitter.com/Ni2aCiwXBp