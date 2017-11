विजयवाड़ा: कृष्णा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 14 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार को कृष्णा नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पटलने से 14 लोगों की मौत हो गई। नाव में करीब 38 लोग सवार थे। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि अभी तक 14 मृतकों का शव बरामद किया जा चुका है। करीब 12 लोगों को स्थानीय मछुआरों और बचाव टीम की मदद से बचा लिया गया है। शेष लोगों की तलाश अभी जारी है।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब कृष्णा नदी के पवित्र संगमम घाट पर एक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए लोग नाव से भवानी आइलैंड से भवानी संगमम घाट जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नाव में आवश्यकता से अधिक लोग सवार थे। नदी में पानी के अधिक उछाल के कारण अनियंत्रित होकर नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद घाट पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय मछुआरे तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। बाद में बचाव टीम भी मौके पर पहुंच गई।

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और डूबे लोगों की तलाश जारी है। उधर, मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर अपनी संवेदना जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

#UPDATE Krishna boat capsize incident: 14 bodies recovered so far #AndhraPradesh

#Visuals from Andhra Pradesh: 3 died after a boat capsized in Krishna river in Krishna district's Ibrahimpatnam mandal, Rescue operation & search for the missing underway. pic.twitter.com/SKAuzFhXpz