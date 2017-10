निकाय चुनाव:गुजरात और महाराष्ट्र में भाजपा ने दर्ज की शानदार जीत, PM मोदी ने ट्वीट कर जताया आभार

गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में 8 में से 6 स्थानों पर जीत दर्ज किया है। वहीं, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। गुजरात में अलग-अलग जिलों में आठ स्थानीय निकाय सीटों पर हुए उपचुनाव में छह पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा का इनमें से पहले केवल दो पर ही कब्जा था। राज्य में मुख्य विपक्षी कांग्रेस को इस दौरान सीटें गंवानी पड़ी है। भाजपा ने सात जिलों की सात नगरपालिकाओं की सीटों पर हुए उपचुनाव में पांच पर जीत हासिल करने के साथ एक मात्र तालुका पंचायत सीट रांधेजा पर भी कब्जा जमाया है।

वहीं महाराष्ट्र में पंचायत के पहले चरण के चुनाव के अब तक प्राप्त नतीजों में भाजपा ने करीब 50 फीसदी सीटों पर जीत दर्ज की है। 7 अक्टूबर को हुए 3,884 ग्राम पंचायत चुनावों में से 2,974 पंचायत के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए, जिसमें भाजपा को 1457 सीटों पर जीत मिली।

कांग्रेस को अब तक 301 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 222 सीटों पर शिवसेना ने कब्जा किया है। एनसीपी ने 194 सीट पर बाजी मारी है। पंचायत के दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3,692 ग्राम पंचायतों में 14 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। 16 अक्तूबर को इसका परिणाम जारी होगा।

I thank people of Maharashtra for the impressive win of BJP in Gram Panchayat polls across the state. महाराष्ट्रतील जनतेचे मन:पुर्वक आभार. — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2017

Wonderful victory of @BJP4Maharashtra in rural areas shows the unwavering support of the farmers, youth & poor for BJP's development agenda. — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2017

I congratulate @BJP4Maharashtra, @Dev_Fadnavis and @raosahebdanve for the impressive performance in Gram Panchayat polls across the state. — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2017

मोदी ने जीत पर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया

महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में मिली बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। भाजपा के विकास के एजेंडे को समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'मैं पूरे राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र भाजपा, देवेन्द्र फडणवीस और राव साहब दानवे को बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महाराष्ट्र भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है जो भाजपा के विकास के एजेंडे को किसानों, युवाओं और गरीबों के जबर्दस्त समर्थन को प्रदर्शित करता है।' उन्होंने कहा, 'ग्राम पंचायत चुनाव में राज्यभर में भाजपा के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिये मैं महाराष्ट्र के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं।'