नरोदा गाम दंगा केसः अमित शाह ने कोर्ट को बताया, विधानसभा में मौजूद थीं माया कोडनानी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह साल 2002 में नरौदा गाम में हुए दंगा मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री एवं भाजापा नेता माया कोडनानी की ओर से बचाव पक्ष के गवाह के रूप में आज विशेष एसआईटी अदालत में पेश हुए। शाह ने न्यायाधीश पी.बी. देसाई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उस दिन माया कोडनानी विधानसभा में मौजूद थीं। देसाई ने पिछले मंगलवार को कोडनानी के एक आवेदन पर शाह को समन किया था।

अमित शाह ने अहमदाबाद अदालत को बताया कि 28 फरवरी, 2002 को नरौदा गाम दंगों के दौरान माया कोडनानी गुजरात विधानसभा में मौजूद थीं। शाह ने अहमदाबाद अदालत को बताया कि वह घटना वाले दिन सुबह सोला सिविल अस्पताल में माया कोडनानी से मिले थे। अदालत को अमित शाह ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सिविल अस्पताल से पुलिस द्वारा सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद माया कोडनानी कहां गयीं ।

Gujarat: Amit Shah leaves after appearing before a sessions court in Ahmedabad as Maya Kodnani's witness in 2002 Naroda Gam riots case. pic.twitter.com/CGDNhH7Szo