चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ PIL दाखिल करेंगे सांसद स्वामी

चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ कोर्ट में जाकर पीआईएल दाखिल करेंगे। स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए से यह जानकारी दी।

With my associate lawyer A.P. Jagga on attempted abduction of a IAS officer's daughter by two drunk goons I will file a PIL in Chandigarh