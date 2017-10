टीपू जयंती: भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, टीपू सुल्तान 'हिन्दु विरोधी', मुझे ना बुलाएं

केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगड़े के एक ट्वीट के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान जयंती पर मुझे ना बुलाए। उन्होंने इस ट्वीट में टीपू सुल्तान को हिन्दु विरोधी बताया है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्री को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए।

Conveyed #KarnatakaGovt NOT to invite me to shameful event of glorifying a person known as brutal killer, wretched fanatic & mass rapist. pic.twitter.com/CEGjegponl