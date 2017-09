बड़ी कामयाबी: लुधियाना पुलिस ने अरेस्ट किए बब्बर खालसा संगठन के सात आतंकवादी

पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लुधियाना से सात आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी आतंकवादी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से तीन पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया के जरीए स्थानीय युवाओं से संपर्क में थे। युवाओं से संपर्क में रहने के लिए ये फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे। माना जा है कि ये आतंकी देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक़ में थे। पुलिस आतंकियों से पूछताछ कर रही है।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि ये खालिस्तान के खिलाफ लिखने वाले लोग इन आंतिकियों के निशाने पर थे। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने बताया कि आतंकी फेसबुक के जरिए इंग्लैंड में रह रहे आतंकवादी सुरेंद्र सिंह बब्बर से संपर्क में थे।

They had motive of targeting ppl who wrote againsrt Khalistan but our timely intervention foiled their plan: Ludhiana Police Commissioner pic.twitter.com/4YLd0SbeNX