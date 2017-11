टेरर फंडिंग:NIA ने 36 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ 9 लोगों को दबोचा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे अपने एंटी टेरर फंडिंग अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने मंगलवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित जय सिंह रोड से करीब 36 करोड़ 34 लाख रुपए की पुरानी नोट बरामद की है। एनआईए ने 500 और 1000 के नोटों में करीब 36,34,78,500 रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की। ये करेंसी चार लग्जरी गाड़ियों (BMW X3, Creta SX, Ford eco sport titanium, BMW X1) में मौजूद 28 कार्टन में ले जाई जा रही थी। इस सिलसिले में एनआईए ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हे बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एनआईए ने जिन नौ लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं प्रदीप चौहान, भगवान सिंह, विनोद श्रीधर शेट्टी, शहनवाज मीर, दीपक टोपरानी, मोहम्मद युसूफ सोफी, इजाजुल हसन, उमर मुश्ताक दर और जसविंदर सिंह। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये रकम घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी, लेकिन नोटबंदी के कारण इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। एनआईए को टेरर फंडिग पड़ताल के दौरान पता चला कि आतंकियों और अलगाववादियों से जुड़ा एक गैंग करोड़ों रूपए की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में तब्दील करने की फिराक में है। इसी जानकारी के आधार पर कुछ लोगों के फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए गए और पुख्ता जानकारी मिलने पर उन्हें दबोच लिया गया।

Delhi: NIA has seized demonetised currency worth Rs 36,34,78,500 and arrested 9 persons in J&K terror funding case. pic.twitter.com/YILYw52t0C

Delhi: Four vehicles also seized by #NIA in J&K terror funding case pic.twitter.com/2SSRW8PhRn