HERO: बैंगलुरु पुलिस के SI ने राष्ट्रपति के काफिले से पहले दिया एम्बुलेंस को रास्ता

शनिवार को बैंगलुरु के बेहद ही मशहूर ट्रीनिटी सर्कल पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसे हमें-आपको हर किसी को जानना चाहिए और ऐसी घटनाओं से बाकियों को भी सीख लेनी चाहिए।

शनिवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बैंगलुरु मेट्रो के ग्रीन लाइन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रपति का काफिला उस वक्त ट्रिनीटी सर्कल से गुजरने ही वाला था। जिसके लिए ट्रीनीटी सर्कल पर बैरिकेडिंग की गई थी। तभी करीब 4 बजकर 25 मिनट पर ड्यूटी पर तैनात 'सब इंस्पेक्टर एमएल निजलिंगप्पा' की नजर ट्रैफिक में फंसे एक एंबुलेंस के तरफ गई। निजलिंगप्पा ने तुरंत ही फैसला लेते हुए अपने एक सीनियर अधिकारी से संपर्क किया और राष्ट्रपति के कापिले से पहले एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया।

किसी ने इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया। जिसे रीट्वीट करते हुए रविवार को बैंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीटर पर इस बात की जानकारी दी कि सब इंस्पेक्टर को इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा।

The policeman who took such initiative to be rewarded. Well done! @AddlCPTraffic 👍👍 https://t.co/GJhFVBrAap — Praveen Sood IPS (@CPBlr) June 18, 2017

जिसके बाद ट्विटर पर एक आदमी ने इस पर कहा कि ये खुशी की बात है कि ऐसा हुआ लेकिन ये कोई अचीवमेंट नहीं है बल्कि ये तो जिम्मेवारी होनी चाहिए।

Glad to hear but giving an ambulance priority over politicians is a basic expectation not an achievement. — M (@MBR_29) June 17, 2017

in theory yes....but in the Indian context this is HUGE decision for a policeman to make...must be recognized and encouraged. — Sarat Shanmukh (@SaratShanmukh) June 18, 2017

जिसके बाद इस पर जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नर सूद ने लिखा, "मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आपको ये जितना आसान दिख रहा है वास्तव में वो उतना आसान नहीं होता। फिल्ड में हालात मुश्किल होते हैं। इसका बुरा प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है।..."

I agree. It's not simple as it appears. Situation in field is complicated than it appears.Consequences can b either way! 🙏 4 understanding. — Praveen Sood IPS (@CPBlr) June 18, 2017

इसके बाद आईपीएस एसोसिएशन सहित कई अन्य लोगों ने ट्वीटर पर पुलिस वाले की बहुत तारीफ की।

In the past, patients have died waiting for VIP convoys. So, right behavior needs to be recognized & rewarded. Glad common sense prevailed. — Sabyasachi Das (@offmyownbat) June 18, 2017

Act of Shri Nijlingappa is truly admirable and deserves Kudos. Serves as example for many. @BlrCityPolice @cpblr @blrcitytraffic https://t.co/fLxOKpdNaj — IPS Association (@IPS_Association) June 20, 2017

A big salute for this great gentleman.. Shown every Indian citizen is VIP .. — Mohammed Ismail (@Smile3560) June 18, 2017

He has set an example for others to follow - if President of India can surely CM and other ministers convey should give way Fabulous job PSI — Krishnan Vaidya (@krishvaidya) June 18, 2017

मई में कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री का इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था जब उन्होंने ट्वीटर पर ये शेयर किया था कि उन्होंने एक एम्बुलेंस को अपने काफिले से आगे निकलने का रास्ता दिया।