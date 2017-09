Bakrid 2017: पीएम मोदी ने दी ईद-उल-अजहा की बधाई, पढ़ें लोकप्रिय बधाई संदेश

आज शनिवार को पूरे देश में ईद-उल-जुहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। इस दिन कुर्बानी देने की मान्यता है। जो लोग बकरा या अन्य जानवर खरीद सकते हैं वह कुर्बानी देते हैं और एक दूसरे को दावत देकर ईद-उल-जुहा की बधाई देते हैं।

ईद-उल-जुहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है।

Best wishes on Id-ul-Zuha. May the spirit of harmony, brotherhood and togetherness be furthered in our society.