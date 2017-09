शर्मनाकः राम रहीम और आसाराम के बाद फलाहारी बाबा गिरफ्तार, लगा यौन शोषण का आरोप

यौन शोषण के आरोप में घिरे फलाहारी बाबा को आज राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार ​कर लिया। फलाहारी बाबा पर छत्तीसगढ़ की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जिसके बाद अलवर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बाबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बाबा को प्राइवेट अस्पताल से निकाल कर अलवर के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया है।

Rajasthan: Baba Phalahari arrested by Alwar Police, a woman from Chhattisgarh's Bilaspur had lodged a sexual assault complaint against him.