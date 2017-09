B'DAY SPL पीेएम मोदी: राहुल, लालू, दिग्विजय ने इस तरह दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 67 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर सुबह-सुबह पीएम मोदी अपनी मां हीरा बा का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। मोदी मां से कुछ देर मिले और आशीर्वाद लेने के बाद लौटे। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वादनगर में हुआ था। इसके अलावा पीएम आज नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन करेंगे। अपने 67वें जन्मदिन पर मोदी बांध के 30 दरवाजे खोलेंगे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पूरे देशभर से सोशल मीडिया के जरिए उनके लिए बधाई संदेशों का तांता लगना शुरू हो गया।

प्रधानमंत्री के धुर-विरोधियों में से एक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।

राहुल ने ट्विटर पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

Best wishes to Prime Minister Narendra Modiji on his birthday. @narendramodi



आजजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा किए, 'जन्मदिन की बधाई, भगवान आपको लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर दे।

Wishing very happy Birthday to Sh. @narendramodi . May you have a healthy & long life! #HappyBirthdayPM



कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।

उन्होंने ट्विटर पर कहा, मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनायें। भगवान उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकारने और उन्हें सुधारने की सदबुद्धि दे।



My best wishes to Modi ji on his birthday. May Almighty give him wisdom to admit his mistakes and correct them.