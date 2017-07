टेरर अटैक: लश्कर ने ली अमरनाथ हमले की जिम्मेदारी, इस्माइल ने रची थी साजिश

पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार रात अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें हमले में 6 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 32 अन्य घायल हो गए थे।

कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी अबू इस्माइल ने इस हमले की साजिश रची थी।

Attack on Amaranth yatra pilgrims carried out by LeT, masterminded by Pak terrorist Ismail says IG Kashmir Muneer Khan to ANI pic.twitter.com/WzhYHx9sfb