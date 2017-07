असम बाढ़: मरने वालों की संख्या 40 हुई, 16 लाख लोग प्रभावित

असम में बाढ़ के कहर से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को 6 की और जान चली गई। इस बाढ़ से अब तक 16 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। 23 जिले इस बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर ने असम का ये हाल किया है।

Assam: Ferry service suspended due to rise in water level of Brahmaputra River in Guwahati pic.twitter.com/pM9pANk99E