केंद्र की खरी-खरीः जेटली बोले- राज्य अपने संसाधन से जुटाएं कर्ज माफी के लिए धन

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ फंसे कर्ज के समाधान, बैंकों की वित्तीय स्थिति और वित्तीय समावेशन समीक्षा को लेकर चर्चा की गई। जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का ठीक-ठाक परिचालन मुनाफा हासिल किया, जबकि विभिन्न प्रावधानों को करने के बाद उनका शुद्ध लाभ 574 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री ने साफ कहा कि राज्य अपने संसाधन से कर्ज माफी का पैसा जुटाएं।

States like Maharashtra that are keen on farmer loan waiver should generate funds from their own resources: Finance Minister Arun Jaitley