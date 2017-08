नोटबंदी: बैंकों में जमा होने से वो पैसा वैलिड नहीं हो जाता: अरुण जेटली

नोटबंदी के बाद एक हजार रुपये के करीब 99 फीसदी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि एक हजार के सिर्फ 1.4 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस नहीं आए हैं। केंद्रीय बैंक ने साल 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी से पहले एक हजार रुपये के 632.6 करोड़ नोट चलन में थे, जिसमें से मात्र 8.9 करोड़ नोट प्रणाली में वापस नहीं आए।

इस प्रकार 8,900 करोड़ रुपये केंद्रीय बैंक के पास वापस नहीं पहुंचे। आरबीआई के इन आंकड़ों के सामने आने बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार हमला बोला। जिसपर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है।

मीडिया से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी से जितना असर पड़ने की संभावना थी वह अनुमानित दायरे में ही है। नोटबंदी से मध्यम और दीर्काल में फायदा ही होगा। जेटली ने कहा कि लोग नोटबंदी के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग नोटबंदी के फेल हो जाने की बात कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं वो लोग कंफ्यूज़ है।

अरुण जेटली ने कहा कि धन बैंकों में जमा होने मात्र से ही यह वैध धन नहीं हो जाता है। नोटबंदी का उद्देश्य ये भी था कि कालेधन जमा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो. साथ ही व्यजवस्था से जाली नोट अलग कर पाएं। साथ ही मकसद था कैश लेस अर्थव्यवस्था बनाना।

