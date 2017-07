कश्मीर: बारामुला में सेना के शिविर से राइफल के साथ जवान लापता, अलर्ट जारी

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में सेना के एक शिविर से एक जवान अपनी सर्विस राइफल के साथ लापता हो गया। अधिकारियों ने आज बताया कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले का निवासी जहूर अहमद ठाकुर बारामुला के गंटमुल्ला इलाके में स्थित सेना की इकाई से कल रात से लापता है।

J&K: Territorial Army jawan Zahoor Thakur missing with a AK-47 from his camp in Baramulla's Gantmulla, Police has begun an investigation. pic.twitter.com/RMg928TNeF