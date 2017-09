नियुक्ति: सत्यपाल बिहार के नए राज्यपाल बने, 5 राज्यों के गवर्नर बदले गए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को बिहार समेत पांच राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए। सत्यपाल मलिक को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा प्रो. जगदीश मुखी असम के नए राज्यपाल होंगे।

#FLASH: Banwarilal Purohit appointed as the Governor of Tamil Nadu, Ganga Prasad as the Governor of Meghalaya pic.twitter.com/abwnUX48Mj