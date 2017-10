अनुपम खेर होंगे FTII के नए चेयरमैन, गजेंद्र चौहान की जगह संभालेंगे पद

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बुधवार को सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अनुपम खेर, विवादों से घिरे रहे गजेन्द्र चौहान का स्थान लेंगे। बता दें कि एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के दौरान गजेन्द्र चौहान के नाम को लेकर काफी विवाद हुआ था। उनका कार्यकाल इस साल मार्च में समाप्त हो गया।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि खेर की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए खेर की पत्नी और बीजेपी सांसद किरन खेर ने कहा, 'मैं इस निर्णय के काफी खुश हूं। मुझे पता है कि ये जिम्मेदारी उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी। ये एक कांटों भरा ताज है जहां कई लोग उनके खिलाफ भी होंगे. लेकिन मुझे लगता है कि वो इस पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे क्योंकि वह काफी टैलेंटेड हैं।'

आपको बता दें कि भारत के सबसे बेजोड़ अभिनेताओें में शुमार अनुपम खेर पिछले काफी दिनों से मोदी सरकार के हितेशी रहे हैं। इसके अलावा खेर कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के फैसलों की सराहरना भी करते रहे हैं और साथ ही कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते रहे हैं।

अनुपम खेर की नियुक्ति पर फिल्ममेकर मधुरभंडारकर ने ट्वीट कर कहा - 'FTII का चेयरमैन बनने के लिए अनुपम खेर को तहे दिल से शुभकामनाएं।' वहीं फिल्ममेकर प्रितीश नंदी ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, 'ये संस्थान के लिए सबसे बेहतरीन बदलाव है। आखिरकार सरकार ने हमारी बात सुनी।'

Heartiest congratulations to @Anupamkher sir for being appointed as the Chairman of FTII 🙏