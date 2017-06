बीफ बैन: BJP नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी बोली-मेघालय में बैन नहीं

मवेशियों को काटने के लिए बाजार में बेचने पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को लेकर मेघालय के नॉर्थ गारो हिल्स जिले के भाजपा अध्यक्ष बाचू मराक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है मेघालय में बीफ बैन नहीं है। इतना ही नहीं बीजेपी ने ऐसी रिपोर्ट्स को भी गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि मेघालय में सरकार बीफ बैन की योजना बना रही है।

BJP terms as "false" and "malicious untruth", reports that it wants to impose a #beefban in Meghalaya.