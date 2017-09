कोच्चिः अबु धाबी से आ रहे एयर इंडिया के विमान के आगे का पहिया टूटा, सभी यात्री सुरक्षित

अबु धाबी से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान कोच्चि हवाई अड्डे में टैक्सीवे पर चलते समय आज तड़के अचानक घूम गया। इस विमान में सवार 102 यात्री और चालक दल के सभी छह सदस्य सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। सभी सुरक्षित हैं। कोई हताहत नहीं हुआ।

