अमूल ने ट्विटर पर रेलवे को भेजा बिजनेस प्रपोजल, रेलवे ने कुछ यूं दिया जवाब

सोशल मीडिया आजकल हर जगह छाया हुआ है। लेकिन इस पर बिजनेस डील भी हो सकती है ये नहीं सोचा था। ज्यादातर बिजनेस डील कॉरपोरेट रूम में होते है। लेकिन भारतीय रेलवे अब ट्विटर पर बिजनेस डील भी करने लगी है। अमूल इंडिया ने रेलवे को ट्विटर के द्वारा बिजनेस प्रपोजल दिया है। अमूल का ट्वीट होने के कुछ मिनटों बाद ही भारतीय रेलवे ने अमूल के अंदाज में ही उसे जवाब दिया। अमूल ने रेलवे को ट्विटर पर बिजनेस प्रपोजल देते हुए पूछा कि क्‍या वो बटर पार्सल करने के लिए रेलवे की रेफ्रिजेरेटेड पार्सल सर्विस का यूज कर सकता है। जिसके बाद भारतीय रेलवे ने बिना समय गंवाए इसका जवाब हां में दिया और ट्वीट भी उनके अंदाज में किया।

देखें ट्वीट

@RailMinIndia , Amul is interested in using refrigerated parcel vans to transport Amul Butter across India. Request to please advise.

IR will be utterly butterly delighted to get the taste of India to every Indian. https://t.co/dwUGzcBhBi