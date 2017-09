विवादित बयान: पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर बोले पर्यटन मंत्री, बाइक और कार चलाने वाले भूखे नहीं मर रहे

केंद्रीय पर्यटन मंत्री अल्फोंज कन्नाथानम ने पेट्रोल और डिजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विवादित बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए कन्नाथानम ने कहा कि। पेट्रोल कौन खरीदता है? जिसके पास कार और बाइक है, वही पेट्रोल और डीजल खरीदता है और वह भूखा नहीं मर रहा है। जो लोग पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं उन्हें टैक्स देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गाड़ी आफोर्ड कर सकते हैं उन्हें टैक्स देना ही होगा।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम यहां दलितों के कल्याण के लिए हैं, हमारी सरकार हर गांव में बिजली सुनिश्चित कराएगी, हमारी सरकार लोगों के लिए घर बनाने आई है, टॉयलेट बनाने आई है। आगे उन्होंने कहा कि हम उन्हीं लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं जो टैक्स देने में सक्ष्म हैं। हमने टैक्स लगाया है ताकि देश के गरीबों को बेहतर जीवन मिले। जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसे हम चुरा नहीं रहे हैं। बता दें कि देशभर में पेट्रोल की कीमतें तीन साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

