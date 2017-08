सियासतः राज्यसभा में शरद यादव की जगह RCP सिंह होंगे जदयू संसदीय दल के नेता

जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं। अली अनवर को जदयू के संसदीय दल से निलंबति करने के बाद अब पार्टी ने शरद यादव की भी छुट्टी कर दी है। उन्हें राज्यसभा के संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह आरसीपी सिंह को जदयू संसदीय दल का नया नेता चुन लिया गया है।

एएनआई के मुताबिक जदयू के सभी सांसद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और उन्हें सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा। इसमें आरसीपी सिंह को जदयू का नया नेता चुने जाने की बात लिखी गई है।

बिहार के जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी सांसद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और आरसीपी सिंह को राज्यसभा का नया नेता चुने जाने का पत्र उन्हें सौंपा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इसमें किसी की भी असहमति नहीं होनी चाहिए।

दरअसल बिहार में जब से जदयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी है तब से ही शरद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहै हैं। इसी के खिलाफ वे इन दिनों के बिहार में जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे महागठबंधन से अलग नहीं होंगे।

शरद को नीतीश की दो टूक

इससे पहले जद (यू) अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव के बगावती तेवरों पर दो टूक कहा था कि वे अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने साफ किया कि जद (यू) ने जो भी फैसला लिया है पूरी पार्टी से विचार विमर्श करने के बाद ही लिया है।

अली अनवर संसदीय दल से निलंबित

बता दें कि नीतीश कुमार का ये बयान राज्यसभा सदस्य अली अनवर अंसारी को जनता दल (यू) संसदीय दल से निलंबित करने के बाद आया। जद(यू) के महासचिव और प्रवक्ता के सी त्यागी ने अंसारी के पार्टी संसदीय दल से निलंबित किये जाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से विपक्षी दलों की बुलायी गयी बैठक में अंसारी ने हिस्सा लिया था।

शरद यादव अपने पुत्र के मोह में फंसे हैं : जदयू

अली अनवर के समर्थन में शरद

हालांकि इस पर पलटवार करते हुए शरद यादव ने कहा कि मैंने अली अनवर को विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह महागठबंधन पूरे देश में भी होना चाहिए। इसलिए अली अनवर उस मीटिंग में शामिल हुए थे।

भाजपा ने दिया एनडीए में शामिल होने का न्यौता

उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जदयू प्रमुख नीतीश कुमार को नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग) में शामिल होने का न्यौता भेजा है। नीतीश कुमार उप राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी।

फैसला: जदयू ने राज्यसभा सांसद अली अनवर को संसदीय दल से किया निलंबित