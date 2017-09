कामयाबी : हमला करने की फिराक में था अलकायदा का आतंकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में अलकायदा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त पीएस कुशवाह ने बताया कि आतंकवादी शूमोन हक को रविवार को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आतंकवादी शूमोन हक पिछले चार सालों से अलकायदा से जुड़ा है, और कई सालों से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक वह हमला करने के फिराक में भी था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शूमोन हक के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी।

#UPDATE: Al Qaeda operative Shomon Haq was arrested by Delhi Police Special Cell from Vikas Marg, last evening.