मौका: एयर इंडिया लाया 'सावन स्पेशल' ऑफर, अब केवल 706 रुपये में करें हवाई यात्रा

भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया मॉनसून सीजन सेल लेकर आई है। इसके अंतर्गत कंपनी महज 706 रुपये से टिकटों की बिक्री शुरू कर रही है। एयर इंडिया ने इस खास ऑफर का नाम 'सावन स्पेशल' रखा है।

सस्ते में हवाई सफर करने का विचार कर रहे यात्री 21 जून तक एयर इंडिया का टिकट सस्ती दरों में बुक करा सकते हैं। ये टिकट एक जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक की यात्रा के लिए होंगे।

